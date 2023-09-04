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Eller tetikte! A Haber Suriye'de

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 16:25
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgede, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor. Son gelişmeleri Cerablus'ta bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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