19 Kasım 2023, Pazar
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Eliyle tanka patlayıcı yerleştirdi! El Kassam Tugayları Gazze’deki İsrail tankını böyle imha etti
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas da direnişini sürdürüyor. Son olarak El Kassam Tugayları Gazze'deki İsrail tankını imha etti. Dr. Kemal Olçar ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.