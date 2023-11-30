Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme! 7 bölgede 20 tane servis zorunluluğu getirildi

Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yurtiçinde batarya parkının izlenebilmesi ve tüketici güvenliğinin sağlanması için elektrikli ve bazı hibrit araçların ithalinin izin belgesiyle yapılmasına karar verildi. Peki düzenlemede neler var? İşte tüm detaylar…

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