Elektrikli araç alırken nelere dikkat etmeli? Batarya ömrü ne kadar olmalı?

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca elektrikli araçlarda da ikinci el piyasası oluştu. Peki elektrikli araç alırken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen yanıtlar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN