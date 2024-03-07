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Elektrikli araç alırken nelere dikkat etmeli? Batarya ömrü ne kadar olmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 19:06
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca elektrikli araçlarda da ikinci el piyasası oluştu. Peki elektrikli araç alırken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen yanıtlar…
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Elektrikli araç alırken nelere dikkat etmeli?
Elektrikli araç alırken nelere dikkat etmeli?
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