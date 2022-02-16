Elektrik faturalarına para yok özel jete var! 14 Şubat fotoğrafı için jetle uçtu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘elektrik faturamı ödemeyeceğim’ sözleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun lüks yaşamı da tartışma konusu. Kılıçdaroğlu'nun bu kez de 14 Şubat fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtuğu ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN