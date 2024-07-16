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Elektrik faciasında 35 gözaltı kararı! İzmir'de 2 kişinin ölümüne ilişkin 31 zanlı gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 16.07.2024 12:13
İzmir'de iki kişinin kaçak elektrikten yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüpheli sayısı arttı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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