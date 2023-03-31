31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor! Yaşam ve ticaret merkezi yapıldı

Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor! Yaşam ve ticaret merkezi yapıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2023 16:49
Kayseri Talas Belediyesi depremin vurduğu Elbistan'a Kent Yaşam ve Ticaret Merkezi kurdu. Bir mahalle ortamı sağlayan merkez depremzedelerin yüzünü güldürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor!
Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor!
Kılıçdaroğlu’nun attığı temel 1 yıldır aynı
Kılıçdaroğlu'nun attığı temel 1 yıldır aynı
Vicdani ret ortaklığı!
Vicdani ret ortaklığı!
Finlandiya’ya NATO onayı dünya basınında
Finlandiya’ya NATO onayı dünya basınında
Akşener’in açıklamalarına peş peşe tepkiler
Akşener'in açıklamalarına peş peşe tepkiler
Algıyı çökerten görüntüler!
Algıyı çökerten görüntüler!
İsias Otel soruşturmasında yeni tutuklama
İsias Otel soruşturmasında yeni tutuklama
Paulo Coelho’dan Türk çoban paylaşımı!
Paulo Coelho’dan Türk çoban paylaşımı!
Kabaktepe’den İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti
Kabaktepe'den İYİ Parti'ye "geçmiş olsun" ziyareti
İşte ABD’ye kaçırılan tarihi eserler
İşte ABD'ye kaçırılan tarihi eserler
Dünya hayatı bir iyilik yolculuğu
Dünya hayatı bir iyilik yolculuğu
Şehit savcı için Kur’an tilaveti
Şehit savcı için Kur’an tilaveti
Daha Fazla Video Göster