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Elazığlı Şehit Aslan’ın “şehit olursam” diyerek komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı

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Giriş: 24.12.2023 12:26
Dün, Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Öte yandan, Şehit Kemal Aslan’ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadeleri yer aldı. Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
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