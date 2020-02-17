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17.02.2020

Elazığ'daki 4.2'lik deprem sonrası ağır hasarlı bina böyle yıkıldı

Elazığ'da 6.8'lik depremde hasar gören apartman, kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, bugün saat 14.42'de de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

SANİYE SANİYE YANSIDI

Binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan, bugün saat 14.42'de de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Son dakika haberi | Elazığ Sivricede 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler SON DAKİKA HABERİ | ELAZIĞ SİVRİCE'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | SON DEPREMLER

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