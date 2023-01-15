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Elazığ'da korkutan deprem! Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: Olumsuz bir ihbar yok

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Giriş: 15.01.2023 07:47
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen deprem Malatya, Şanlıurfa ve diğer çevre illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da "Şu an ilçede yıkım gibi olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.
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