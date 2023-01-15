15 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Elazığ'da korkutan deprem! Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: Olumsuz bir ihbar yok
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen deprem Malatya, Şanlıurfa ve diğer çevre illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da "Şu an ilçede yıkım gibi olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.