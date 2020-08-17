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Elazığ'da deprem sonrası TOKİ tarafından yapılan konutlar Başkan Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek

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Giriş: 17.08.2020 14:43
Güncelleme:17.08.2020 14:49
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası binlerce hasar gören konutun yerine yenilerinin yapımına hızla başlandı. 20 bin konutun yapılması planlanan bölgede TOKİ tarafından 180 günde yapımı tamamlanan evlerin teslimi Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle sahiplerine teslim edilecek. A Haber Elazığ'da yapılan ve kullanıma hazır halde olan o dairelerden birisi sizler için görüntüledi.
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