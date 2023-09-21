Elazığ'da deprem konutları yükseliyor! 2 bin 500 deprem konutunun inşası hızla sürüyor

Elazığ'daki deprem konutları hızla yükseliyor. 2 bin 500 deprem konutunun inşası devam ederken kentte 20 bin 261 konut yapılacak. Peki Elazığlı depremzedeler yeni evlerine ne zaman kavuşacak? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan inşaat teknikeri İsa Durmaz anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN