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Elazığ'da deprem konutları yükseliyor! 2 bin 500 deprem konutunun inşası hızla sürüyor

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 09:05
Elazığ'daki deprem konutları hızla yükseliyor. 2 bin 500 deprem konutunun inşası devam ederken  kentte 20 bin 261 konut yapılacak. Peki Elazığlı depremzedeler yeni evlerine ne zaman kavuşacak? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan inşaat teknikeri İsa Durmaz anlattı.
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