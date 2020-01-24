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24.01.2020
Elazığ'da deprem! Birçok ilden hissedilen depremden ilk görüntüler!
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'da meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Niğde, Hatay, Malatya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır'da da hissedildi.
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