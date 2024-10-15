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Elazığ'da deprem 4,4 büyüklüğünde deprem! A Haber muhabiri Yusuf Gül canlı yayında

Elazığ'da deprem 4,4 büyüklüğünde deprem! A Haber muhabiri Yusuf Gül canlı yayında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 00:50
Güncelleme:15.10.2024 00:51
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Elazığ, Malatya ve çevre illerde hissedildi. Depreme ilişkin A Haber muhabiri Yusuf Gül açıklamalarda bulundu.
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