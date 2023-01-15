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Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Deprem anı böyle görüntülendi

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Giriş: 15.01.2023 07:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden ilk görüntüler geldi.
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