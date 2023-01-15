15 Ocak 2023, Pazar
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Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Deprem anı böyle görüntülendi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden ilk görüntüler geldi.