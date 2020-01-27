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27.01.2020

Elazığ depreminin kahramanlarından Suriyeli Mahmud el Osman’ın babası A Haber’e konuştu

Elazığ’da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini altında kaldıkları enkazdan kurtaran Mahmud el Osman’ın Hatay’da yaşayan babasına A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ulaştı ve oğlunun yaptığı kahramanlığı sordu. Mahmud el Osman’ın babası “Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

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