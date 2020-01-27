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27.01.2020

Elazığ depreminde onlarca can kurtaran arama kurtarma ekipleri A Haber'de!

Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında büyük özveri ile görev yapan Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmaları sonrası deprem bölgesinden ayrılıyor. Sürsürü mahallesinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Buna göre can kaybı sayısı 41 oldu ve enkaz altında kalan son vatandaş da enkazdan çıkarıldı. Böylece deprem bölgesinde görevini tamamlayan arama kurtarma ekipleri çalışmalar sonrası bölgeye veda etti.

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