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El Salvador'da stadyumda facia! Görüntüler dehşete düşürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2023 14:53
El Salvador'da bir maç devam ederken stadyumun kapılarına yığılan kalabalık, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerinden gelen fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.
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