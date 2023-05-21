21 Mayıs 2023, Pazar
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El Salvador'da stadyumda facia! Görüntüler dehşete düşürdü
El Salvador'da bir maç devam ederken stadyumun kapılarına yığılan kalabalık, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerinden gelen fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.