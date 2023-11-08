El Kudüs Tugayları Gazze'de katil İsrail'in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 33'üncü günde devam ederken, Gazze içinde de sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gazze'deki El Kudüs Tugayları bir İsrail tankını bakın nasıl imha etti...

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