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El Kudüs Tugayları Gazze'de katil İsrail'in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 16:51
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 33'üncü günde devam ederken, Gazze içinde de sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gazze'deki El Kudüs Tugayları bir İsrail tankını bakın nasıl imha etti...
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