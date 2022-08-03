El Kaide lideri balkona çıktığı anda vuruldu! Zevahiri Ninja füzesi ile öldürüldü

ABD, El Kaide'nin lideri Zevahiri'yi düzenlediği operasyonla öldürmüştü. Silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. En dikkat çeken detay saldırının Ninja füzesi olarak da bilinen 6 bıçaklı "R9X Hell Fire” füzesi ile yapılması oldu.

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