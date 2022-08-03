03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları El Kaide lideri balkona çıktığı anda vuruldu! Zevahiri Ninja füzesi ile öldürüldü

El Kaide lideri balkona çıktığı anda vuruldu! Zevahiri Ninja füzesi ile öldürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2022 10:37
ABD, El Kaide'nin lideri Zevahiri'yi düzenlediği operasyonla öldürmüştü. Silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. En dikkat çeken detay saldırının Ninja füzesi olarak da bilinen 6 bıçaklı "R9X Hell Fire” füzesi ile yapılması oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zevahiri Ninja füzesi ile öldürüldü
Zevahiri Ninja füzesi ile öldürüldü
İşte denetleme yapacak tim!
İşte denetleme yapacak tim!
Avrupa sıcak havayla imtihanı!
Avrupa sıcak havayla imtihanı!
FETÖ’nün kalemine pusu!
FETÖ'nün kalemine pusu!
Askere iftira atan doktor ihraç edildi!
Askere iftira atan doktor ihraç edildi!
Demirtaş’tan skandal sözler
Demirtaş’tan skandal sözler
KPSS sınavıyla ilgili yeni karar ne olacak?
KPSS sınavıyla ilgili yeni karar ne olacak?
İktidarın temmuz ayı karnesi!
İktidarın temmuz ayı karnesi!
İmamoğlu restorana konvoyla gitti!
İmamoğlu restorana konvoyla gitti!
CHP’li belediyelere örnek olacak!
CHP'li belediyelere örnek olacak!
Dünyanın gözü bu rotada
Dünyanın gözü bu rotada
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı
Daha Fazla Video Göster