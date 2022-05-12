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El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile için anma töreni!

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Giriş: 12.05.2022 12:13
El Cezire televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Şirin Ebu Akile için düzenlenen anma törenine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da katıldı.
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