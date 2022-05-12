El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile için anma töreni!

El Cezire televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Şirin Ebu Akile için düzenlenen anma törenine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da katıldı.

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