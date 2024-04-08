Ekrem Kızıltaş: Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!

Türkiye, kanun tanımaz işgal devleti İsrail'e yönelik tedbirler alma kararı aldı. Bu kararların detaylarının daha sonra açıklanacağını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında duyurdu. İsrail'e yönelik atılacak adımlar A Haber'de masaya yatırılırken Gazeteci Ekrem Kızıltaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Kızıltaş "Ezber bozan adımlar atılacaktır" dedi.

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