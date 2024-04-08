08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem Kızıltaş: Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!

Ekrem Kızıltaş: Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2024 21:39
Türkiye, kanun tanımaz işgal devleti İsrail'e yönelik tedbirler alma kararı aldı. Bu kararların detaylarının daha sonra açıklanacağını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında duyurdu. İsrail'e yönelik atılacak adımlar A Haber'de masaya yatırılırken Gazeteci Ekrem Kızıltaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Kızıltaş "Ezber bozan adımlar atılacaktır" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin İsrail’e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak
"Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak"
’Jakuzi’ iddiası gerçek dışı!
'Jakuzi' iddiası gerçek dışı!
Dışişleri Bakanı Fidan önemli açıklamalarda bulundu!
Dışişleri Bakanı Fidan önemli açıklamalarda bulundu!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail tepkisi!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi!
Akşener genel başkanlığa aday değil!
Akşener genel başkanlığa aday değil!
YSK’dan seçim yenileme talebine ret!
YSK’dan seçim yenileme talebine ret!
Niğde’de göçük meydana geldi!
Niğde'de göçük meydana geldi!
YSK’dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
TBMM’de bayram temizliği yapıldı!
TBMM’de bayram temizliği yapıldı!
Makam odasındaki özel eşyalar toplandı
Makam odasındaki özel eşyalar toplandı
Kapıda vize uygulamasına yoğun talep!
Kapıda vize uygulamasına yoğun talep!
Cumhur’un yarıştığı iller incelenecek!
Cumhur’un yarıştığı iller incelenecek!
Daha Fazla Video Göster