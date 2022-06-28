Ekrem İmamoğlu'yla 3 dakikada İstanbul turu! Algı operasyonları çöktü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta göreve gelmesinin üçüncü yılı dolayısıyla “3 dakikada 3 yıl” cümlesiyle sosyal medyadan bir video paylaştı. İBB çalışmalarının anlatıldığı video hakkında vatandaşlar içeriğinin boş olduğuna ve bazı projelerin İBB AK Parti dönemi projesi olduğuna yönelik eleştirileri sosyal medyadan yaptı.