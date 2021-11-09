09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davası başladı! 4 yıl hapsi isteniyor

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davası başladı! 4 yıl hapsi isteniyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2021 11:24
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine ‘Alenen hakaret’ suçu kapsamında 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmada avukatı aracılığıyla mazeret sunarak duruşmaya katılmayan sanık İmamoğlu’nun mazeretini kabul eden mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.
Canlı yayında flaş çağrı: İYİ Parti ekibinden kaçın
Canlı yayında flaş çağrı: İYİ Parti ekibinden kaçın
Akşener sicili kabarık Ali Yener’in Meclis’te sesi oldu
Akşener sicili kabarık Ali Yener'in Meclis'te sesi oldu
Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme!
Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme!
AK Parti’nin Kürtçe devrimi!
AK Parti’nin Kürtçe devrimi!
Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur
Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur
Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davası başladı!
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davası başladı!
Türkiye’nin gizli gücü!
Türkiye'nin gizli gücü!
Meral Akşener Lütfü Türkkan’a sahip çıktı!
Meral Akşener Lütfü Türkkan'a sahip çıktı!
Türkiye bölgede kurtlarla savaşıyor
"Türkiye bölgede kurtlarla savaşıyor"
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de!
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de!
Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı!
Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı!
PKK’ya dev operasyon! Eren Kış-1 başladı
PKK'ya dev operasyon! Eren Kış-1 başladı
Daha Fazla Video Göster