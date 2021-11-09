09 Kasım 2021, Salı
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Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davası başladı! 4 yıl hapsi isteniyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine ‘Alenen hakaret’ suçu kapsamında 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmada avukatı aracılığıyla mazeret sunarak duruşmaya katılmayan sanık İmamoğlu’nun mazeretini kabul eden mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.