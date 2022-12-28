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Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri tek tek çöktü!

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Giriş: 28.12.2022 12:22
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce İstanbul halkına verdiği sözleri tutma konusunda büyük bir skandala imza attı. Dün alınan kararla megakentte ulaşıma yüzde 29,1 oranında zam yapıldı. Buna göre; tam bilet 9,90'a, öğrenci 4,83 liraya ve tam abonman bedeli 777 TL’ye fırladı. İstanbul halkı, fahiş zammı uygulama konusunda sayısız bahanesi olan İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce "İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz" sözünü hatırlatıyor. Sosyal medyada binlerce kişi İmamoğlu'na "Nereden nereye, Hani öğrencilere bedava olacaktı, Hani ulaşım ucuzlayacaktı" sorularını yöneltti.
Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri tek tek çöktü!
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