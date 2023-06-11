11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun tayfası Bay Kemal'in açığını kovalıyor: Köylü vatandaşlara yönelik sözlere sağlı sollu salvolar...

Ekrem İmamoğlu'nun tayfası Bay Kemal'in açığını kovalıyor: Köylü vatandaşlara yönelik sözlere sağlı sollu salvolar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2023 17:07
28 Mayıs'taki seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin sorumluluğunu farklı kişilere yıkmak için çabalayan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak köylerde yaşayan vatandaşları hedef aldı. Kılıçdaroğlu "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" derken bu açıklamalara CHP içinden de tepki geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, "Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok." diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
İmamoğlu’nun ekibi pusuda
İmamoğlu'nun ekibi pusuda
Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?
Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?
İmamoğlu: Kararlıyım değişim şarttır
İmamoğlu: Kararlıyım değişim şarttır
CHP’de parti içi hizipleşme
CHP'de parti içi hizipleşme
11 ilde afet konutları hızla yükseliyor
11 ilde afet konutları hızla yükseliyor
Erzurum’da 4,6’lık deprem
Erzurum'da 4,6'lık deprem
Meclis yoğun bir mesai yapacak
Meclis yoğun bir mesai yapacak
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Kılıçdaroğlu’na sert sözler
BAE Devlet Başkanı İstanbul’da
BAE Devlet Başkanı İstanbul'da
Başkan Erdoğan FIFA Başkanı’nı kabul etti
Başkan Erdoğan FIFA Başkanı'nı kabul etti
ABD Başkanı Biden’a görevliler müdahale etti
ABD Başkanı Biden'a görevliler müdahale etti
Daha Fazla Video Göster