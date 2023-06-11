11 Haziran 2023, Pazar
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Ekrem İmamoğlu'nun tayfası Bay Kemal'in açığını kovalıyor: Köylü vatandaşlara yönelik sözlere sağlı sollu salvolar...
28 Mayıs'taki seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin sorumluluğunu farklı kişilere yıkmak için çabalayan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak köylerde yaşayan vatandaşları hedef aldı. Kılıçdaroğlu "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" derken bu açıklamalara CHP içinden de tepki geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, "Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok." diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.