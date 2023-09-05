05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel HALK TV'de resmen Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kem küm etmiyorum adayım

Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel HALK TV'de resmen Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kem küm etmiyorum adayım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 14:03
CHP'de "değişim" kaosu ile başlayan koltuk kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'la mühürlüyüm" diyerek İBB adaylığını açıklamış ve yerine de "tavşan aday" formülü ile Özgür Özel'i göstermişti. İmamoğlu'nun tavşan aday olarak piyasaya sürdüğü Özgür Özel, CHP'nin fonunu kestiği HALK TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Özel, "Kem küm etmiyorum adayım" derken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaşına ve CHP'nin genç kadro istediğine vurgu yaptı.
AK Partili belediyeler deprem bölgesinde
AK Partili belediyeler deprem bölgesinde
Borç batağındaki İzmir’de Soyer yine aday!
Borç batağındaki İzmir’de Soyer yine aday!
Türkiye-Yunanistan arasında yeni dönem!
Türkiye-Yunanistan arasında yeni dönem!
Tavşan aday Kılıçdaroğlu’na meydan okudu
Tavşan aday Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
Başkan Erdoğan’dan Soçi dönüşü kritik mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü kritik mesajlar
Başkan Erdoğan’dan çok sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan çok sert yanıt
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı
FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı
Öğretmen adaylarına atama müjdesi!
Öğretmen adaylarına atama müjdesi!
CHP’de genel başkanlık yarışı
CHP'de genel başkanlık yarışı
CHP’li vekiller Togg’a hayran kaldı
CHP'li vekiller Togg'a hayran kaldı
İYİ Partili Adnan Beker’den bomba itiraf
İYİ Partili Adnan Beker'den bomba itiraf
Daha Fazla Video Göster