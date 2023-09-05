05 Eylül 2023, Salı
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Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel HALK TV'de resmen Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kem küm etmiyorum adayım
CHP'de "değişim" kaosu ile başlayan koltuk kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'la mühürlüyüm" diyerek İBB adaylığını açıklamış ve yerine de "tavşan aday" formülü ile Özgür Özel'i göstermişti. İmamoğlu'nun tavşan aday olarak piyasaya sürdüğü Özgür Özel, CHP'nin fonunu kestiği HALK TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Özel, "Kem küm etmiyorum adayım" derken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaşına ve CHP'nin genç kadro istediğine vurgu yaptı.