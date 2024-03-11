Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler ortaya çıktı İBB ve İmamoğlu sessiz kaldı! İşte CHP'deki delege borsasının görüntüsü

CHP'de yapılan genel başkanlık seçiminden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para ile delege satın aldığı iddiaları gündem olmuş ve kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Söz konusu olaya ilişkin para trafiğinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında deste deste para saydığı görüldü. Olayla ilgili İmamoğlu ya da İBB'den açıklama gelmezken, görüntüleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sızdırdığı iddia edildi.

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