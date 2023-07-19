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Ekrem İmamoğlu'nun paralel CHP videosu patladı sosyal medya Engin Altay'ın görüntüsüyle yıkıldı: Engin abi yine uzaydasın

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Giriş: 19.07.2023 09:07
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde hezimete uğramasının ardından CHP'de başlayan "Değişim" krizinde tansiyon yükseliyor. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını açıkça ifade ederken, "Değişim" isteyen ve CHP Genel Başkanlığı koltuğunda gözü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hamlelerini sürdürüyor. Bu gelişmeler yaşanırken, sosyal medyaya düşen bir video CHP'de parti içerisinde deprem etkisi yarattı. İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için online bir görüşme yaptığı görülürken, videonun ortaya çıkması sonrası sosyal medyada da birçok yorum yapıldı. Videoda arka planında uzay görüntüsü olan Engin Altay için Onursal Adıgüzel'in "Engin Abi yine uzaydasın" demesi dikkat çekerken, bu durum toplantının ilk olmadığını ortaya koydu.
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