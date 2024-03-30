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Ekrem İmamoğlu'nun "kentsel dönüşmeme" projesi: Arnavutköy'de sıfır Bahçelievler'de bir

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Giriş: 30.03.2024 12:30
2019'da göreve geldiğinden bu yana sözlerini tutmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin deprem riskine adeta gözlerini kapadı. Kentsel dönüşüm anlamında da sınıfta kalan İmamoğlu; 5 yıl boyunca Arnavutköy'de sıfır, Bahçelievler'de ise sadece bir konutu dönüştürdü.
İmamoğlu’nun kentsel dönüşmeme projesi
İmamoğlu'nun "kentsel dönüşmeme" projesi
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