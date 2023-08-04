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Ekrem İmamoğlu’nun karnesi! 4 yıl bitti, vaatler gerçekleşti mi?

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Giriş: 04.08.2023 12:32
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinde dört yılı geride bıraktı. Göreve başlamadan önce yüzlerce vaatte bulunan İmamoğlu'nun, verdiği sözlerin ne kadarını hayata geçirebildiğini araştırdık.
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