Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken 10 Kasım paylaşımı! "DEM’li ortakları gücenmesin diye Atatürk’ün Türk’ünü videodan çıkarmış"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında anılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise X hesabından 10 Kasım için video klip yayınladı. İmamoğlu’nun yayınladığı videoda Atatürk’ün “Ata” olarak anılması ve "Türk" ibaresinin kaldırılması tepkilere neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “DEM’li ortakları gücenmesin diye, Atatürk’ün Türk’ünü videodan çıkarmış; aynalı siyasetçi” , "Sen kimsin de Atatürk'ün adını kısaltıp Türk'ü yok sayıyorsun" , "Almanya Türk demeyi yasakladı herhalde" ifadeleri ile tepki gösterdi.

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