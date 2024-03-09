10 Mart 2024, Pazar
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Ekrem İmamoğlu'ndan metro yalanı itirafı! Yaptığı GAF ile alay konusu oldu: "Ben göreve gelmeden önce yapıldı"
Türkiye yerel seçimlere adım adım giderken 5 yıl boyunca İstanbul'u eser ve hizmet belediyeciliğine hasret bırakan Ekrem İmamoğlu, yaptığı projelerden çok yaptığı tatiller ve algı operasyonları ile gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin yaptığı projelere çökmeye çalışarak Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir metro hatlarını sıfırdan kendilerinin yaptığını dile getirdi. İmamoğlu'na tepki yağmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken İmamoğlu, Pendik’te yaptığı konuşmada metro yalanını sürdürmeye çalışırken, “Bakın 2027 yılında biz göreve gelmeden iki buçuk sene önce yapıldı. Benden önce" diyerek gafa imza attı. Metro yalanını resmen itiraf eden İmamoğlu, söylediği gaf ile sosyal medyada alay konusu oldu.