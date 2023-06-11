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Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun çıkışına net yanıt! Adaylığa yeşil ışık yaktı: Kararlıyım değişim şarttır

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Giriş: 11.06.2023 16:44
28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı tarihi hezimetin ardından MYK'daki isimlerin istifasını alan ve yerlerine kendisine yakın isimleri atayan Kılıçdaroğlu, parti tabanınından ve parti içindeki bazı isimlerden yoğun tepkiye maruz kaldı. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun istifaya yanaşmaması sonrası ekranlar önünde değişim mesajı veren Ekrem İmamoğlu'nun da CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı da kulislerdeki bilgiler arasında. Bu değişim mesajı sonrası İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Kılıçdaroğlu "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekmek istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada adaylığa göz kırptığını bir kez daha yinelerken "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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