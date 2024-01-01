Ekrem İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Milli Yası çabuk unuttu! Yılbaşı gecesinde göbek atmalı eğlence

'Milli Yas'tan, vur patlasın çal oynaşına. Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 şehit için milli yas ilan edilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programında oyun havasıyla sahnede eğlenmesi yadırgandı. İmamoğlu ve Özel'in bu iki yüzlü tavrı sosyal medyada da büyük tepki topladı. 'Samimiyetsizler' yorumları yapıldı.

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