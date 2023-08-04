Ekrem İmamoğlu'ndan geri vites! Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayınca rotayı İBB'ye çevirdi

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de koltuk savaşı kızışırken yeni gelişmeler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'na "değişim" çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı "zoom toplantısı"nın ifşa edilmesi parti içinde büyük krize neden oldu. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı alevlenirken, kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu'ndan geri vites geldi. İmamoğlu rotayı yeniden İBB'ye çevirdi.