03 Mart 2023, Cuma
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Ekrem İmamoğlu'ndan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklaması
6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Karşılıklı atışmalar devam ederken Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı masaya ismini sürdüğü Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Bu masanın ayrılık masası olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu "Her CHP'li gibi benim adayım da genel başkanımdır" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yakın mesajlar verirken masaya da Meral Akşener'in kaygılarını gidermeleri için çağrı yaptı.