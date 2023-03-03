03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'ndan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2023 12:37
Güncelleme:03.03.2023 12:39
6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Karşılıklı atışmalar devam ederken Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı masaya ismini sürdüğü Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Bu masanın ayrılık masası olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu "Her CHP'li gibi benim adayım da genel başkanımdır" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yakın mesajlar verirken masaya da Meral Akşener'in kaygılarını gidermeleri için çağrı yaptı.
90’ları hatırlatan 2 Mart gecesi
90'ları hatırlatan 2 Mart gecesi
Kahramanmaraş’ta ilk kazma vuruldu
Kahramanmaraş'ta ilk kazma vuruldu
Kayıp Erva’dan acı haber!
Kayıp Erva'dan acı haber!
Depremzedelere büyük ayıp!
Depremzedelere büyük ayıp!
Deprem sonrası DASK’a 314 bin ihbar!
Deprem sonrası DASK'a 314 bin ihbar!
Ekrem İmamoğlu’ndan flaş açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama
8 bin 463 konutun daha inşası başladı!
8 bin 463 konutun daha inşası başladı!
Akşener masayı bugün dağıtabilir
Akşener masayı bugün dağıtabilir
Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda
Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda
Depremzedeler vefat edenler için Mevlid-i Şerif okunacak!
Depremzedeler vefat edenler için Mevlid-i Şerif okunacak!
Depremi saniyeler önce haber veriyor
Depremi saniyeler önce haber veriyor
Yeni faylar tespit edildi
Yeni faylar tespit edildi
Daha Fazla Video Göster