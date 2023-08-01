01 Ağustos 2023, Salı
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Ekrem İmamoğlu’ndan değişim görüşmesi! Eski Genel Başkanlar ile ne konuştu?
“Genel Başkanlık” planları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Beylikdüzü'nde eski CHP'nin Genel Başkanları ile bir araya geldi. İmamoğlu görüşmede CHP'deki değişim tartışmaları masaya yatırıldı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile neden yola devam edilmemesi gerektiğini ve değişim talebinin gerekçelerini tek tek anlattı.