Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler tasfiye edildi mi?

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı 17 saat sürdü. Muhalifler parti meclisi seçimlerinde beklenen sonucu alamadı. Genel Başkan Özgür Özel'in listesi olduğu gibi kabul edildi. Parti içi muhalefetten hiçbir isim parti meclisine giremedi. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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