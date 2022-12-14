14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ne anlama geliyor? AK Partili Avukat Yılmaz Tunç yorumladı

Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ne anlama geliyor? AK Partili Avukat Yılmaz Tunç yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 21:19
Güncelleme:14.12.2022 21:21
AK Parti Grup Başkenvekili Avukat Yılmaz Tunç, A Haber’de yayınlanan ‘Melih Altınok il Sonuç’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması kararını yorumladı. Yılmaz Tunç "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.
İmamoğlu’na ceza ne anlama geliyor?
İmamoğlu’na "ceza" ne anlama geliyor?
Mahir Başarır: Hakimi tanıyorum adil karar verir
Mahir Başarır: Hakimi tanıyorum adil karar verir
İmamoğlu’na hapis cezası ne anlama geliyor?
İmamoğlu'na hapis cezası ne anlama geliyor?
Dengeleri değiştirecek
Dengeleri değiştirecek
Kızılelma gökyüzü ile buluştu!
Kızılelma gökyüzü ile buluştu!
Hablemitoğlu zanlısı iade ediliyor
Hablemitoğlu zanlısı iade ediliyor
Antika kilimleri tamir ediyor!
Antika kilimleri tamir ediyor!
İşgalden önceki Son Gün!
İşgalden önceki Son Gün!
Dev projede sonra doğru!
Dev projede sonra doğru!
Türkiye’nin havadaki yeni neferi T70!
Türkiye'nin havadaki yeni neferi T70!
MİT’ten MOSSAD ajanlarına operasyon
MİT'ten MOSSAD ajanlarına operasyon
Avrupa’nın darbelerle sınavı…
Avrupa’nın darbelerle sınavı…
Daha Fazla Video Göster