Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ne anlama geliyor? AK Partili Avukat Yılmaz Tunç yorumladı

AK Parti Grup Başkenvekili Avukat Yılmaz Tunç, A Haber’de yayınlanan ‘Melih Altınok il Sonuç’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması kararını yorumladı. Yılmaz Tunç "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.