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Ekrem İmamoğlu'na Meral Akşener sorusu

DHA
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Giriş: 04.03.2023 13:53
İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı masada kriz yaratan açıklamaları sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıdan gelen ilk karede Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafına İBB Başkanı İmamoğlu'nu ve sol tarafına ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı alması dikkat çekti. Toplantı sonrası muhabirlerin Meral Akşener sorusunu Ekrem İmamoğlu yatısız bıraktı.
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