Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası! Adalet Bakanı Bozdağ’dan önemli açıklamalar

YSK üyelerine “Ahmak” diyerek hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok. Yapılan siyasi taraftarlıktır adalete zarar vermektedir.” dedi.

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