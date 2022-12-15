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Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası! Adalet Bakanı Bozdağ’dan önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 15:18
YSK üyelerine “Ahmak” diyerek hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok. Yapılan siyasi taraftarlıktır adalete zarar vermektedir.” dedi.
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