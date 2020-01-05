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05.01.2020
Ekrem İmamoğlu'na çağrı! "Sesimizi duy"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başa gelmesiyle işçi kıyımına uğrayan vatandaşlar haklarını aramaya devam ediyor. 131 gündür belediye binasının önünde bekleyen işçiler, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini duymasını istiyor.
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