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Ekrem İmamoğlu'na Bursa'da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK'nın yanına git

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Giriş: 27.01.2023 18:15
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki sorunlara çözüm olmak yerine, cumhurbaşkanlığı adaylığını alabilmek için Anadolu'ya çeşitli geziler düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya giden ve buradaki ziyaretleri tepkilere neden olan İmamoğlu, eleştirileri kulak arkası edip bugün de Bursa'ya gitti. Burada esnaf ve vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşan İBB Başkanı, bazı ziyaretlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı. HDP ile yakın bir duruş sergileyen ve PKK iltisaklı kişileri işe aldığı ortaya çıkan İmamoğlu'na Cuma namazı sonrası bir vatandaş, "Sen PKK'nın yanına git" diyerek tepki gösterdi.
İmamoğlu’na Bursa’da sert tepki: PKK’nın yanına git
İmamoğlu'na Bursa'da sert tepki: PKK'nın yanına git
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