Ekrem İmamoğlu "Yıldıracağım" dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi! Koltuğu bırak mesajı: Toplumda karşılığın kalmadı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan koltuk kavgası alevlenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun sürekli olarak yaptığı "Değişim" çağrılarına kulak tıkayarak İstanbul üzerinden bombalarken; İBB Başkanı da koltuk sevdasından vazgeçmiyor. CHP liderinin "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." sözleri sonrası ilk kez konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun toplumla arasındaki bağının koptuğunu ima etti. Sorulan bir soru üzerine de CHP liderine adeta gözdağı vererek meydan okurken, "Allah izin verirse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP'de yaşanan koltuk kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu direnmeye, Ekrem İmamoğlu ise zorlamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanını desteğe zorlamasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylemlerinde vites artırdı.

Sürekli olarak "Değişim" çağrısını yineleyen CHP lideri Ekrem İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan da değişmeli" diyerek Kılıçdaroğlu'nu koltuğu bırakmaya davet etmişti. Bir program sonrası gazetecilerin sorusu üzerine "Seçim kaybetme tecrübem yok" diyerek 12 seçimden yenilgiyle ayrılan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İmamoğlu, Kurultay öncesi adeta savaş baltalarını bilemeye başladı.

KILIÇDAROĞLU DİRENİYOR İMAMOĞLU ZORLUYOR

Bu gelişmelerin ardından CHP fondaşı kanallardan olan TELE 1'e konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na net mesaj göndererek adeta "otur oturduğun yerde" dedi. Kılıçdaroğlu, 'Önceliğim İstanbul' diyerek "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'nu hedef alan CHP lideri, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, programda kendisi yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna ise tüzükten aldığı yetkiyi hatırlatacak "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.

İMAMOĞLU'NDAN BOMBA ÇIKIŞ: TOPLUMLA BAĞI KOPTU

Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan bomba bir çıkış daha geldi. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İBB Başkanı, "Toplumla sevgi bağınız kopmuş ise o gün siyasetteki görevinizi bırakmalısınız. Bu sevgi bağı meselesi önemli" diyerek Kılıçdaroğlu'nun toplumda bir karşılığı kalmadığını ima etti.





KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUDU

İmamoğlu'nun söyledikleri bu sözlerle de kalmadı. "Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeyseydim dediğiniz bir an oldu mu?" sorusunu yanıtlayan İBB Başkanı, "Yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin verirse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim." Kılıçdaroğlu'na gözdağı vererek meydan okudu.

ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İmamoğlu'nun kişisel şovu haline gelen etkinliğe 'değişim' çağrıları yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın katılması da dikkatlerden kaçmadı.



Özgür Özel genel başkanlığa aday olduğunu ifade ederek 'değişim' çağrıları yapmıştı.



Karayalçın ise seçimlerde partinin ağır bir yenilgi aldığını belirterek parti yönetimini istifaya davet edip, Kılıçdaroğlu ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.