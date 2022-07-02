02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Ekrem İmamoğlu veto ettiği kararı süre bitince teşekkür etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür' paylaşımı yaptı. Daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eten İBB Başkanı İmamoğlu’na İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tepki gösterdi.