Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... 6'lı koalisyondan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Öte yandan yaşanan son gelişmelere göre, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Akşener'i ikna etmeye çalıştı. Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu ve Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geldik" ifadelerini kullandılar. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise, "İki başkana cumhurbaşkanı yardımcılığı önerdik" dedi. Millet İttifakı’nın toplantısı bir saat ertelenerek saat 15.00’e alındı.

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