06 Eylül 2023, Çarşamba
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı
Son dakika haberi | Seçimlerin ardından darmadağın olan koalisyon masasına son tekmeyi İYİ Parti lideri Meral Akşener vurdu. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıklayan Akşener, katıldığı bir programda her fırsatta desteklediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da üstünü çizdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti lideri, "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey... Kaybetmelerini göze alıyoruz!" çıkışı yaptı.