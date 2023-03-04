04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşecek mi?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşecek mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2023 18:17
Güncelleme:04.03.2023 18:17
Meral Akşener’in 6'lı Koalisyonu dağıtmasının ardından İYİ Partide hareketli saatler yaşanıyor. Belediye Başkanları ile görüşen Akşener, Başkanlık Divanı'nın topladı. Yeni açıklamalar da geldi. Üst üste yapılan kritik toplantıların ardından İYİ Parti’nin yol haritası ne olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş İYİ Parti Genel Merkezi önünden detayları aktardı.
2 Başkan Akşener’le görüşecek mi?
2 Başkan Akşener'le görüşecek mi?
İYİ Parti’den ’İmamoğlu-Yavaş’ yalanlaması
İYİ Parti'den 'İmamoğlu-Yavaş' yalanlaması
6’lı koalisyon çatlağı dış basında
6'lı koalisyon çatlağı dış basında
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
’’Oturdular konuştular dağıldılar’’
''Oturdular konuştular dağıldılar''
Görüşmesinin perde arkası
Görüşmesinin perde arkası
6’lı koalisyondaki kaosun perde arkası
6’lı koalisyondaki kaosun perde arkası
’’Biz masadayız’’
''Biz masadayız''
Asrın felaketinde 27. gün
Asrın felaketinde 27. gün
Devlet her afet sonrası seferber oldu
Devlet her afet sonrası seferber oldu
CHP’de hareketli saatler
CHP'de hareketli saatler
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster