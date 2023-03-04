Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşecek mi?

Meral Akşener’in 6'lı Koalisyonu dağıtmasının ardından İYİ Partide hareketli saatler yaşanıyor. Belediye Başkanları ile görüşen Akşener, Başkanlık Divanı'nın topladı. Yeni açıklamalar da geldi. Üst üste yapılan kritik toplantıların ardından İYİ Parti’nin yol haritası ne olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş İYİ Parti Genel Merkezi önünden detayları aktardı.