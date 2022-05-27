27 Mayıs 2022, Cuma
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Ekrem İmamoğlu Van ziyaretinde hayatının "utancını" yaşadı! Vanlı esnaftan İstanbul dersini böyle aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıktığı Van gezisindeki esnaf ziyaretinde böyle rezil oldu. Vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt veren İmamoğlu, İETT Genel Müdürünü arayınca gerçekler ortaya çıktı. Genel müdür esnafın zam isyanını doğruladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.